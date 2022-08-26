Польша и Словакия запустили соединительный газопровод между странами

Новый газопровод, соединяющий территории Польши и Словакии, передан в эксплуатацию. Символическая церемония запуска трубопровода состоялась в пятницу в местности Страхочина с участием премьер-министров двух стран - Матеуша Моравецкого и Эдуарда Хегера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это стратегический газопровод", - сказал глава польского правительства. По его словам, этот интерконнектор укрепляет энергетическую безопасность не только Польши, но и соседних стран. "Этот газопровод создает перспективы обеспечения нашего региона газом со всего мира", - указал он.

"Благодаря этому газопроводу в Словакию сможет поступать газ из Норвегии или же по морю через польские порты", - отметил в свою очередь Хегер.

На польской территории длина ветки газопровода, строительство которой началось осенью 2018 года, составляет 61,3 км. В Словакии ее протяженность равна 103 км - от границы с Польшей до газораспределительной станции в городе Вельке-Капушаны, расположенном на востоке республики возле границы с Украиной.

Максимальная пропускная способность газопровода составляет 4,7 млрд кубометров газа в год в сторону Словакии или 5,7 млрд куб. м в сторону Польши. Как сообщило польское правительство, газопровод, являющийся элементом газового коридора "Север - юг", сможет использоваться в кризисных ситуациях, а также для поставок из Польши газа, поставляемого танкерами в порт СПГ в Свиноуйсце.