ОАЭ поддерживают Саудовскую Аравию в вопросе возможного сокращения добычи нефти

Объединенные Арабские Эмираты разделяют позицию Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, которая была обнародована министром энергетики королевства принцем Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в отрасли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В понедельник Аль Сауд заявил, что ОПЕК+ рассматривает сокращение добычи в качестве одного из инструментов для борьбы с волатильностью мирового рынка нефти и в ближайшее время начнет работу над новым соглашением, которое будет действовать после 2022 года. Он также сравнил с шизофренией текущее состояние рынка, которое, по его словам, обусловлено дисбалансом между спотовыми и фьючерсными ценами на нефть.

На следующий день агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в альянсе, что ОПЕК+ может сократить добычу, если Иран возобновит производство и экспорт нефти при условии восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и снятия санкций с Тегерана. По словам собеседников агентства, участники ОПЕК+ обеспокоены возможным восстановлением СВПД, в результате чего на рынок выйдут дополнительные объемы иранской нефти. Альянс готов сократить добычу, чтобы минимизировать негативные последствия для производителей.

Соглашение ОПЕК+ было заключено в конце 2016 года на фоне падения мировых цен на энергоносители и заработало в 2017 году. С мая 2020 года сделка работает в обновленном виде и будет действовать до конца текущего года. Министры стран, участвующих в соглашении, на регулярных встречах определяют уровни добычи нефти на ближайший период. Крупнейшими членами ОПЕК+ являются Россия и Саудовская Аравия, на них совокупно приходится половина всей добычи в альянсе.