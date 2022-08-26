Австралийская полиция конфисковала метамфетамин на рекордную сумму

Полиция Австралии конфисковала метамфетамин на рекордную сумму в 1,1 миллиарда долларов, спрятанного в 43 контейнерах, доставленных в порт Ботани. Об этом сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Две тонны американского метамфетамина были спрятаны в мраморной плитке, отправленной с Ближнего Востока в Сидней. По словам полиции, это стало крупнейшей конфискацией запрещенного наркотика в Австралии.

Правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Они могут быть приговорены к пожизненному заключению в тюрьме, если их признают виновными в торговле наркотиками.

Старший детектив полиции Джон Уотсон описал количество метамфетамина как "ошеломляющее". "Эту конфискацию в ближайшие недели будут ощущать многие поставщики высокого, среднего и низшего звена", - сказал он.

Полицейский рассказал, что все контейнеры предназначались для отправки на завод в западном Сиднее, который был создан для быстрого извлечения наркотика из мрамора.