Более 8 млн британских домохозяйств столкнутся с топливной бедностью

Журналисты Daily Mail спрогнозировали топливную бедность 8,5 млн домохозяйств в Великобритании. Ее причиной станет стремительное повышение цен на энергетические ресурсы британским управлением по рынкам газа и электроэнергии Ofgem, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Национальный регулятор подтвердил 80-процентный рост цен на электроэнергию, в связи с чем годовой счет на нее увеличился с 1971 до 3549 фунтов стерлингов. Новая предельная стоимость вступит в силу с 1 октября.

"Рост стоимости жизни не позволит четверти населения страны оплатить счета этой зимой и может привести к топливной бедности 8,5 миллиона домохозяйств", - сказано в материале издания.