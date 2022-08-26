Более 100 членов конгресса США подтвердили, что владеют оружием

Как минимум, у 110 членов конгресса США есть оружие, следует из данных анализа публичных данных и опроса, проведенного исследовательским центром Pew, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из этих 110 человек 85 представляют Республиканскую партию, а 25 - Демократическую.

Большинство конгрессменов - 396 - не ответили на вопрос исследователей о владении оружием. Об отсутствии у них оружия сообщили только 24 законодателя.

В основном оружием обладают мужчины - их, согласно результатам опроса, 90. Среди женщин оружие есть только у 20 законодателей.

Как следует из результатов опроса, проведенного социологической службой информационного агентства Associated Press и Школой государственной политики при Университете Чикаго, 71% американцев считает необходимым ужесточить контроль над оборотом оружия в Соединенных Штатах.