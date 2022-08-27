В Мексике трехлетняя девочка очнулась на собственных похоронах

В штате Сан-Луис-Потоси во время похорон ребенка родственники заметили, что девочка моргает и нащупали у нее пульс, сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам матери малышки, дочь заболела несколько дней назад, у нее поднялась высокая температура и началась рвота. Семья обратилась в местную больницу, врачи диагностировали у ребенка обезвоживание, выписали жаропонижающие препараты и отпустили домой.

Спустя несколько часов ее состояние ухудшилось, родители отвезли дочь на скорой в ту же больницу, но медики не смогли спасти девочку.

Во время похорон дочери мать заметила, что стеклянная крышка гроба запотела и заподозрила, что умершая дышит, а тетя девочки увидела, что племянница моргает. Родственники вскрыли гроб и обнаружили, что у малышки прощупывается пульс.

Семья снова отвезла ребенка в больницу, где врачи во второй раз констатировали ее смерть. По словам генерального прокурора штата Хосе Луиса Руиса, дело расследуется и проводится вскрытие.