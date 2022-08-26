В Москве произошла драка со стрельбой

Массовая драка со стрельбой произошла в подмосковном Пушкино. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня в 10:30 в дежурную часть отдела полиции МВД России Пушкинская поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов, расположенных на улице Просвещения, происходит драка и слышны звуки, похожие на выстрелы. К моменту прибытия сотрудников полиции на место происшествия участники конфликта скрылись. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание правонарушителей. Полиция опрашивает очевидцев. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, сейчас они изучаются", - сказал представитель ведомства.

Драка попала на видео, опубликованное Telegram-каналом "Что там в Москве?". На кадрах один из участников конфликта пытается обездвижить своего оппонента, лежащего на земле. Другой стреляет в оставшихся участников инцидента.