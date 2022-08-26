Казнь чеченца-террориста в США отложили на неопределенный срок

Казнь чеченца Джохара Царнаева, приговоренного в США к высшей мере наказания за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщил его адвокат Клифф Гарднер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Защитник объяснил, что пока остается неясной перспектива рассмотрения апелляционной жалобы Царнаева. Прошение о замене смертной казни на другое наказание отправлено в апелляционный суд первого округа, и неизвестно, сколько времени понадобится инстанции, чтобы вынести решение. Привести же смертный приговор в исполнение можно лишь после решения апелляционного суда, добавил юрист.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа предлагала казнить Царнаева в 2020 году. Администрация Джо Байдена повторила этот запрос, хотя в ходе президентской кампании демократ выступал против смертной казни.

Царнаев был признан виновным по 30 пунктам обвинения по делу о взрыве на Бостонском марафоне. Жюри присяжных приняло решение о смертной казни. Однако затем защита террориста подала апелляцию из-за возможного предубеждения со стороны присяжных, причиной которого назвали освещение теракта в СМИ.

В результате взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли три человека, более 260 получили ранения. Спецслужбы установили, что подозреваемыми в совершении преступления являются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. В ходе преследования они вступили в перестрелку с полицией, Тамерлан получил смертельное ранение, а Джохар был задержан.