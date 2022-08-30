В Японии создают совет по борьбе с торговлей «мистическими товарами»

Правительство Японии решило создать консультативный совет по проблемам борьбы с мошеннической торговлей так называемыми товарами с мистической силой. По подсчетам властей жертвами такой торговли стали по меньшей мере десятки тысяч обманутых японцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Совет будет работать при участии представителей полиции и министерства юстиции. Об этом на пресс-конференции в Токио объявил министр по делам потребителей Таро Коно, .

Товары якобы с мистической силой начали продавать в Японии еще с 70-х годов прошлого века. В последнее время эта проблема приобрела новый виток. Такую деятельность связывают в том числе с возросшей активностью религиозной организации "Союз семей за всеобщий мир и объединение", больше известной под названием "Церковь объединения".

Ее активистов не раз обвиняли в попытках запугивать людей "грехами предков" и "дурной кармой". Для снятия проклятия верующим продают "заколдованные товары" за огромную стоимость.

Чаще всего это вазы или фигурки пагод. По заявлениям "продавцов", они втягивают в себя древние проклятия. Таких фигурок продано как минимум на 900 млн долларов. По делам уже проводились аресты, выносились судебные решения.