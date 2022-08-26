https://news.day.az/world/1490245.html Автобус столкнулся с бетономешалкой и двумя легковушками в Москве - ВИДЕО
Автобус столкнулся с бетономешалкой и двумя легковушками в Москве - ВИДЕО
В Москве сразу четыре транспортных средства попали в аварию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В районе дома 34 столкнулись автобус, бетономешалка и два легковых автомобиля.
В аварии пострадали два человека, в том числе один ребенок. О их состоянии на данный момент неизвестно.
На место выехали правоохранители. Выясняются обстоятельства аварии.
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