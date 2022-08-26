Автобус столкнулся с бетономешалкой и двумя легковушками в Москве

В Москве сразу четыре транспортных средства попали в аварию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В районе дома 34 столкнулись автобус, бетономешалка и два легковых автомобиля.

В аварии пострадали два человека, в том числе один ребенок. О их состоянии на данный момент неизвестно.

На место выехали правоохранители. Выясняются обстоятельства аварии.