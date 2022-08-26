Китай провел учения на море и в воздухе рядом с Тайванем

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела учения в воздушном пространстве и на море в акватории вокруг острова Тайвань. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Восточная зона боевого командования НОАК провела в акватории вокруг острова Тайвань учения на море и воздушном пространстве различных родов войск по совместному повышению боеготовности, патрулированию и действиям в реальных боевых условиях", - говорится в сообщении.

Известно, что учения стали ответом на изменение "ситуации в Тайваньском проливе". Сообщается, что НОАК продолжит решительно защищать суверенитет КНР и стабильность в этом регионе.