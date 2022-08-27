Индия намерена ограничить экспорт риса

Правительство Индии, вероятно, ограничит экспорт риса, поскольку рискует столкнуться с его нехваткой внутри страны. Решение уже скоро может быть принято, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, власти страны рассматривают возможность ограничения экспорта дробленого риса. На его долю приходится почти 20% экспорта Индии. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Согласно агентству, на долю Индии приходится 40% мировой торговли рисом.

Ограничения, как отмечает Bloomberg, вызваны сокращением посевов на 8% из-за отсутствия дождей в некоторых регионах страны. При этом это потенциальное решение Индии может усугубить продовольственный кризис, который вызван из-за проблем с поставками продовольствия и удобрений на мировые рынки.