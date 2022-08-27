Талибы запретили майнинг и обращение криптовалют на территории Афганистана

Центральный банк Афганистана, контролируемый правительством радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), ввел запрет на майнинг и обращение криптовалют на территории страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного офицера афганской полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Центральный банк дал нам распоряжение запретить всем менялам, частным лицам и бизнесменам использование мошеннических цифровых валют, таких как биткойн", - приводит агентство слова Саеда Шаха Саадата, начальника уголовного розыска в полицейском управлении провинции Герат.

По его словам, за время действия запрета, введенного в этом месяце, талибы арестовали 13 человек, большинство из которых были отпущены под залог. Кроме того, в Герате, третьем по величине городе Афганистана и центре торговли цифровыми токенами, закрылось более 20 криптобирж.

Bloomberg отмечает, что репрессии начались после того, как некоторые жители Афганистана обратились к криптовалютам, чтобы сохранить свои накопления и не допустить их попадания в руки талибов. Криптовалюты стали популярным способом перемещения денег в стране, которая отрезана от мировой банковской системы из-за санкций, введенных против "Талибана".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 7 сентября радикалы огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.