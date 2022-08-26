https://news.day.az/world/1490266.html Кадры с места смертельного ДТП с BMW и Mercedes в Подмосковье - ВИДЕО
Кадры с места смертельного ДТП с BMW и Mercedes в Подмосковье - ВИДЕО
В сети появились кадры с места смертельного ДТП с BMW и Mercedes в Можайском районе Подмосковья. Их передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На записи видны два автомобиля, один из которых вылетел в кювет. Рядом находится вторая машина, развалившаяся на части в результате аварии, - на дороге можно увидеть ее колесо, а также часть кузова и салона.
На месте происшествия работают пожарные, врачи и сотрудники ГИБДД.
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