Рекордная жара в Европе к 2035 году станет нормой

Рекордная жара, прокатившаяся по Европе в этом году, станет "средним" летом к 2035 году, даже если все страны сократят свои выбросы парниковых газов настолько, насколько они обязались. Об этом пишет CNN со ссылкой на анализ, проведенный Центром Хэдли Метеорологического бюро Великобритании по заказу Консультативной группы по климатическим кризисам страны (CCAG), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование показало, насколько быстро температуры меняются в регионе, используя исторические записи средних летних температур с 1850 года и сравнивая их с прогнозами моделей.

Анализ показал, что в долгосрочной перспективе среднее лето в Центральной Европе к 2100 году будет более чем на 4 градуса Цельсия жарче, чем в доиндустриальную эпоху. Теперь ученые говорят, что все волны тепла несут на себе отпечатки антропогенного изменения климата, вызванного главным образом сжиганием ископаемого топлива.

"Эти данные служат срочным напоминанием о том, что странам необходимо выйти далеко за рамки своих определяемых на национальном уровне вкладов, которые до сих пор были обещаны в рамках Парижского соглашения, целью которого является ограничение глобального потепления до уровня ниже 1,5°C, если это возможно", - говорится в сообщении CCAG.