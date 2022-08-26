Паром с 70 людьми на борту загорелся у берегов Филиппин

У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром. Кадры с места 26 августа показали местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, на борту сейчас находятся 40 пассажиров и 30 членов экипажа. Некоторые из них после начала пожара спрыгнули в воду.

На место выехали экстренные службы. Сейчас специалисты проводят спасательную операцию.

Также устанавливается причина пожара. О погибших и пострадавших не сообщается.