https://news.day.az/world/1490272.html Паром с 70 людьми на борту загорелся у берегов Филиппин - ВИДЕО
Паром с 70 людьми на борту загорелся у берегов Филиппин - ВИДЕО
У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром. Кадры с места 26 августа показали местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.
По их данным, на борту сейчас находятся 40 пассажиров и 30 членов экипажа. Некоторые из них после начала пожара спрыгнули в воду.
На место выехали экстренные службы. Сейчас специалисты проводят спасательную операцию.
Также устанавливается причина пожара. О погибших и пострадавших не сообщается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре