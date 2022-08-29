В Великобритании спасатели помогли мужчине, у которого застряла рука в диване, пишет New York Post. По словам пожарных, с такой проблемой они еще не сталкивались, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, британец сам позвонил спасателям, сообщив им, что случилось. Приехавшие на место специалисты помогли решить проблему, отметив, что мужчина не пострадал, за исключением "легкого покраснения руки".

"Мы навестим его позже, убедимся, что с ним все в порядке. Рады, что смогли помочь, не повредив диван", - прокомментировал пожарный Гэвин Уилсон.

Сам британец отказался от комментариев и не сообщил, при каких обстоятельствах его рука застряла в диване. Пользуясь случаем, специалисты еще раз напомнили людям, чтобы они соблюдали правила техники безопасности в быту.