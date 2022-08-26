В России готовится новый законопроект о порядке въезда, выезда и пребывания иностранцев

Новый всеобъемлющий законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев готовится в России. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, целый ряд вопросов в этой сфере носит системный характер и для их решения нужен комплексный подход.

"Поэтому готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране", - сказал зампред СБ.

Как подчеркнул Медведев, речь идет не только о материальном переоснащении миграционных служб, "но и о том, чтобы купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой". "Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, - это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду", - заключил зампред Совбеза РФ.