В Великобритании цены на электроэнергию для домохозяйств вырастут на 178%

Британский государственный регулятор рынков электроэнергии и природного газа Ofgem с 1 октября повысит предельную цену на электроэнергию до рекордных £3549 ($4189), что станет дороже предыдущего зимнего сезона на 178%, пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас предельная стоимость электроэнергии с Соединенном Королевстве составляет £1971 ($2322). Рост цены с 1 октября оставит 80%. Относительно предыдущего зимнего периода цена вырастет в три раза. Тогда потребители платили в среднем £1277. По новым расценкам, например, стоимость цикла посудомоечной машины превысит £1 ($1,18) по сравнению с £0,4 прошлой зимой.

Повышение стоимости коснется 24 млн потребителей энергии. Более половины британских домохозяйств этой зимой столкнутся с энергетической бедностью из-за огромных счетов.

"В октябре домохозяйства с низким доходом просто не включат отопление", - заявил агентству директор по политике благотворительной организации National Energy Action Питер Смит.