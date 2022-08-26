Иран запускает проект по опреснению воды на АЭС в Бушере

В пятницу на Бушерской АЭС на юге Ирана был запущен крупный проект по опреснению воды, передает Day.Az со ссылкой на Iran.ru.

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами открыл первую в Иране опреснительную установку, работающую на атомной энергии, во время визита в прибрежный город Бушер.

В комментарии на мероприятии Эслами сказал, что опреснительная установка в Бушере имеет мощность 70 000 кубометров в день.

По словам оператора Бушерской АЭС, проект опреснения охватывает площадь 9 га на площадке электростанции, опресняет от 2,5 до 3,5 кубометров воды из Персидского залива в секунду, а его суточная производительность может быть увеличена до 105 000 кубометров.

Первая и единственная в Иране атомная электростанция в Бушере способна производить почти 1 гигаватт электроэнергии в час.

ОАЭИ планирует еще два аналогичных энергоблока в Бушере в соответствии с планами Ирана по диверсификации производства электроэнергии в стране.