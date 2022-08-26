Делегации Турции, Швеции и Финляндии провели встречу в Хельсинки

В Хельсинки 26 августа состоялось первое заседание Постоянного совместного механизма, созданного в соответствии с Трехсторонним меморандумом, подписанным Турцией, Финляндией и Швецией 28 июня на Мадридском саммите НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Турецкую делегацию на заседании возглавили пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел посол Седат Онал.

В состав делегации Турции вошли также представители министерств юстиции, иностранных дел, внутренних дел, национальной обороны и национальной разведывательной организации.

Шведскую делегацию возглавил статс-секретарь премьер-министра Оскар Стенстрём, финскую делегация - постоянный статс-секретарь МИД Юкка Саловаара.

На встрече присутствовали представители органов юстиции, безопасности и разведки двух скандинавских стран.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что участники обсуждений определили принципы работы Совместного постоянного механизма, рассмотрели ход выполнения обязательств, зафиксированных в Трехстороннем меморандуме, а также конкретные шаги, которые необходимо предпринять в предстоящий период.

Представители Финляндии и Швеции подтвердили полную солидарность и сотрудничество с Турцией в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма, выразили всестороннюю поддержку Анкаре против всех угроз национальной безопасности, в особенности, в отношении террористических организаций PKK, PYD / YPG и FETÖ.

Достигнута договоренность по активизации рабочих контактов соответствующих структур трех стран с целью достижения конкретного продвижения по обсуждаемым вопросам.