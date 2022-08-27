ЕС создаст собственную дипломатическую академию

Европейский союз (ЕС) запускает пилотный проект создания полноценной Европейской дипломатической академии, которая призвана стать кузницей кадров для продвижения и принципов и интересов ЕС в мире, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В более сложном мире со сложными кризисами дипломатический голос ЕС должен звучать громче", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представляя в пятницу эту инициативу.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) отобрала для стартапа 42 молодых европейских дипломата, которые примут участие в 9-месячной программе. Слушатели прибыли в основном из стран-членов ЕС. Но также Украины, Грузии, Молдовы, Турции, стран Западных Балкан и собственно институтов ЕС. Академия организована в формате интерната, чтобы "способствовать налаживанию контактов и формированию духа сотрудничества".

Двухнедельная стадия слаживания курса начинается 29 августа в кампусе Колледжа Европы в Натолине (Польша), а основная программа будет проходить в кампусе Колледжа Европы в Брюгге (Бельгия).

Курс обучения будет включать регулярную практику в европейских институтах ЕС в Брюсселе, а также в организациях, имеющих отношение к европейской внешней политике и политике безопасности, таких как НАТО.