Польша договорилась о поставках танков и самоходок из Южной Кореи

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал договоры о приобретении у Южной Кореи танков К2 Black Panther и самоходных артиллерийских установок (САУ) К9.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, церемония состоялась в пятницу на территории 20-й механизированной бригады в городе Моронг в Варминьско-Мазурском воеводстве республики.

"Мы укрепляем обороноспособность Польши", - заявил Блащак. По его словам, уже в октябре польские военнослужащие отправятся в Южную Корею на обучение, чтобы освоить новую технику.

"Мы делаем выводы из происходящего за нашей восточной границей", - указал министр. "Для безопасности важно развивать сухопутные, танковые войска и артиллерию", - подчеркнул он.

Подписанное министром соглашение предусматривает покупку Польшей 180 танков К2 у концерна Hyundai Rotem. Поставки запланированы на 2022-2025 годы. Заказан также логистический пакет, программа обучения и запас снарядов.

Второй исполнительный договор с Hanwha Defense касается поставок самоходных гаубиц в версии K9A1. Первые машины должны доставить еще в текущем году. Полностью договор должен быть исполнен до 2026 года.