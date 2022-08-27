Боевики ИГ совершили нападения на позиции ВС Ирака

Боевики террористической организации "Исламское государство" совершили два нападения на позиции армии Ирака в провинции Дияла, расположенной на востоке страны.

Об этом сообщил иракский новостной портал Baghdad al-Yaum со ссылкой на источник в сфере безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям портала, жертвой первого нападения, совершенного террористами на западе провинции, стал один иракский военнослужащий, еще один получил ранения. В результате второй атаки в центральной части Диялы, как утверждает Baghdad al-Yaum, погибли и были ранены в общей сложности пятеро солдат.

Боевики ИГ оккупировали около трети территории Ирака летом 2014 года. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера республики Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого совершают нападения на сотрудников органов правопорядка, военных и мирных граждан.