На Гаити задержали священника, продававшего оружие

Центральное управление судебной полиции Гаити в рамках расследования дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов выдало ордер на арест священника Фрица Десире, который ранее возглавлял постоянную комиссию, управляющую Епископальной церковью. Об этом пишет издание Haïti Libre, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На этой неделе был выдан ордер на арест отца Фрица Десире, директора колледжа Сен-Пьер и бывшего председателя Постоянного комитета Епископальной церкви Гаити", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

По информации его собеседников, другие лидеры религиозного учреждения также находятся под наблюдением властей.

Отмечается, что в середине июля в порту Порт-о-Пренса были изъяты 18 автоматов (АК-47, Galil и М4), винтовка 12-го калибра, четыре пистолета, 20 тысяч патронов разного калибра, а также контрафактные купюры на сумму 50 тысяч долларов США.

Груз предназначался для Епископальной церкви, однако ее представители отвергли какую-либо связь с контрабандой оружия и боеприпасов.