Молния убила двух велосипедистов в Италии

Два велосипедиста скончались от удара молнии в холмистой местности в северной итальянской области Пьемонт. Одним из погибших оказался 53-летний генеральный директор крупной кондитерской компании Balocco Альберто Балокко. Об этом сообщает издание Quotidiano Piemontese, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, тела велосипедистов первым заметил автомобилист, проезжавший в районе городка Праджелато к северу от Турина. Он сообщил об этом в полицию, и на место прибыли сотрудники горноспасательной службы, команда спасателей на вертолете и карабинеры.

Несмотря на тяжелые погодные условия в горах, вертолету удалось высадить группу медиков, которые предприняли попытки сердечно-легочной реанимации, однако спасти мужчин не удалось.

Соболезнования в связи с гибелью Балокко уже выразил президент Пьемонта Альберто Чирио.