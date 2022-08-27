Трамп высказался о найденных в его имении секретных документах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что найденные в его имении Мар-а-Лаго документы вопреки ранее появившимся сообщениям не содержат упоминаний о ядерном оружии.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Показания сильно отредактированы​​​. Никаких упоминаний "ядерного", публичная отговорка ФБР и минюста", - утверждает экс-президент.

По словам политика, суд не должен был выдавать ордер на обыск его имения. Он назвал это "охотой на ведьм".

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.

Позже Национальное управление архивов и документации США заявило, что более 100 документов, содержат секретные сведения на 700 страницах в материалах, которые вывезли из поместья.