Стало известно, под каким названием Cola-Cola будет продаваться в России

Газировка Coca-Cola будет продаваться в России под названием "Добрый Кола", сообщил основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров.

"Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что будет "Добрый Кола" называться напиток, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать", - отметил он, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Гончаров поделился мнением, что механика продаж под новым названием будет строиться на известности бренда соков "Добрый".

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company также продает напитки под брендом Fanta и Sprite.

16 июня дистрибьютор американского производителя Coca-Cola заявил об уходе с российского рынка и прекращении поставок товара в Россию.