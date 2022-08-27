В России число заболевших COVID-19 на пике может достигнуть 60 тысяч в сутки

Пик заболеваемости короновирусом в России ожидается в течение одной-двух недель. По прогнозом на пик может приходиться до 60 тыс. зараженных в сутки. Об этом ТАСС рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что подъем заболеваемости начался во второй половине июля, медленно шел, после этого он только ускорялся.

"Скорее всего, в течение одной-двух недель мы выберемся на пик", - указал Альтштейн.

Также научный сотрудник отметил, что есть прогнозы, по которым заболевших будет больше, но это маловероятно, по его оценке.

В России три дня подряд выявляли более 40 тыс. заболевших в сутки.