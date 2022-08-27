В Европе выросли продажи обогревателей и электроодеял

Европейцы, несмотря на жаркую погоду, стали активнее покупать переносные обогреватели и электроодеяла, пишет Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, сокращение поставок газа привело к резкому росту цен на энергоносители, и некоторые европейцы ищут способы согреться этой зимой, не включая системы отопления в своих домах.

К примеру, покупатели в Германии приобрели на 35% больше обогревателей в первой половине этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года. А магазин бытовой техники Lakeland заявил, что с начала года было продано почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом по сравнению с 2021 годом.