Названа новая угроза для газового рынка Европы

Аналитики Центра развития энергетики (ЦРЭ) заявили, что пик сезона ураганов в США угрожает газовому рынку Европы за счет нарушения стабильности поставок американского сжиженного природного газа (СПГ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным компании Rystad Energy, сезон ураганов неблагоприятно действует и на рынок.

"Эффект на рынке зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными", - говорится в сообщении ЦРЭ.

Эксперты напомнили, что сильный ураган, подобный прошлогодней "Иде", может вызвать сбой отгрузки сжиженного природного газа с терминалов в Мексиканском заливе. Тогда поставки СПГ на мировой рынок сократятся примерно на 300 миллионов кубометров в сутки.