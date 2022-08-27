Индия поддержала вступление Аргентины в БРИКС

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече с аргентинским коллегой Сантьяго Кафьеро поддержал вступление его страны в состав БРИКС, сообщили в МИД Аргентины, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Во время двусторонней встречи глава МИД Индии подтвердил поддержку его страной присоединения Аргентины к БРИКС для того, чтобы она могла усилить голос в защиту интересов развивающегося мира и глобального Юга в контексте неопределенности и поляризации в мире, когда координация политики в области продовольственной и энергетической безопасности становится жизненно необходимой", - указано в заявлении.

Кроме того, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере освоения минеральных ресурсов. Джайшанкар и Кафьеро договорились и дальше укреплять двустороннее взаимодействие.

Сейчас в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.