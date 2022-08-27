Индия поддержала вступление Аргентины в БРИКС

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе встречи с аргентинским коллегой Сантьяго Кафьеро поддержал вступление южноамериканской республики в состав БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Аргентины, передает Day.Az.

Джайшанкар отметил, что присоединение Аргентины к БРИКС необходимо, чтобы "она могла усилить голос в защиту интересов развивающегося мира и глобального Юга в контексте неопределенности и поляризации в мире, когда координация политики в области продовольственной и энергетической безопасности становится жизненно необходимой".

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области освоения минеральных ресурсов. Министры договорились "продолжать укрепление двустороннего взаимодействия".

На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.