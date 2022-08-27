В России подорожали дачи и частные дома

За год средняя стоимость частных домов и дач в России выросла примерно на 20-35 процентов. Об этом в субботу, 27 августа, пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости, передает Day.Az.

Так, по словам главы центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Ильи Саукова, в августе 2022 года стоимость квадратного метра в частных домах в России выросла на 22 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. При этом ценовой пик пришелся на май. Управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова добавила, что наиболее ликвидные объекты подорожали на 30-35 процентов. В целом, согласно оценке руководителя "Циан.Аналитика" Алексея Попова, в годовом выражении индивидуальное жилье в стране стало дороже на 20 процентов.

Как объяснили изданию эксперту, подорожание дач и частных домов связано с ростом цен на стройматериалы, увеличением стоимости рабочей силы и стремительным ростом спроса на такое жилье. По их прогнозу, осенью средняя стоимость домов может подняться еще на семь-восемь процентов, поскольку традиционно в это время года спрос на загородную недвижимость растет.