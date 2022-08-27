Нидерланды не справляются с наплывом беженцев

В Нидерландах 700 человек были вынуждены провести три ночи перед забором центра приема беженцев в городе Тер-Апель, пишет Das Erste, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, людям пришлось спать на туристических ковриках, полиэтиленовой пленке или просто на земле под натянутым над зоной для сна брезентом.

В импровизированном палаточном лагере - антисанитария: там находятся восемь биотуалетов, которые окружает сильный запах, и умывальники, но душа нет, рассказывает сотрудница "Красного Креста" Николь ван Батенбург.

"Это просто жутко неприятно для людей и, конечно, небезопасно", - сказала она.

В Апелдорне для семей с детьми выделили два спортзала с раскладушками.

Некоторым беженцам потребовалась срочная медицинская помощь, которую оказывает команда "Врачей без границ". Среди ночующих на улице людей, как отмечает издание, есть астматики, которым нужны медикаменты, раненые и те, кому требуется психологическая помощь.