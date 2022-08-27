Польша договорилась о поставках танков из Южной Кореи

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение о приобретении у Южной Кореи танков К2 Black Panther и самоходных артиллерийских установок (САУ) К9. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам министра, страна намерена укреплять свою обороноспособность. Он добавил, что в октябре польские военнослужащие отправятся в Южную Корею на обучение, где они освоят новую технику.

"Мы делаем выводы из происходящего за нашей восточной границей. Для безопасности важно развивать сухопутные, танковые войска и артиллерию", - сказал он.

Договор предусматривает покупку Польшей 180 танков К2 у концерна Hyundai Rotem. Поставки запланированы на 2022-2025 годы. Первые самоходные 155-миллиметровые гаубицы в версии K9A1 должны доставить в Польшу в 2022 году. Полностью договор должен быть исполнен до 2026-го.