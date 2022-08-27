Американец захотел купить чужого ребенка за 100 тысяч долларов и был арестован

В одном из продуктовых магазинов штата Флорида, США, 85-летний мужчина по имени Хеллмут Колб был арестован за попытку купить чужого ребенка. Об этом сообщает телеканал WESH со ссылкой на данные полиции города Порт Оранж, передает Day.Az.

Сотрудников правоохранительных органов вызвала мать несовершеннолетней девочки. Она сообщила полицейским, что американец подошел к ней в продуктовом магазине Winn Dixie Store, потому что захотел купить ее 8-летнюю дочь.

По словам матери, которые приводят журналисты телеканала, Колб неожиданно стал осыпать комплиментами ее ребенка: "Он начал говорить, какая она красивая, как хорошо танцует. Сказал, что не может иметь детей, но он их очень хочет". Затем он проследовал за женщиной до парковки магазина и предложил купить ее дочь за 100 тысяч долларов.

Позднее сотрудники полиции выяснили, что Колб уже не в первый раз пытался приобрести чужого ребенка, после чего суд поместил его в базу сексуальных преступников и запретил ему иметь какие-либо контакты с детьми. Мужчину отправили в тюрьму за нарушение условий испытательного срока.