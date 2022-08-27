В Китае осудили очередной визит представителей США на Тайвань

Китай выступает против визитов на Тайвань представителей властей Соединенных Штатов - эти поездки нарушают принцип "одного Китая". Об этом, реагируя на визит сенатора от штата Теннеси Марши Блэкберн на остров, заявили в МИД КНР, передает "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Член республиканской партии США и сенатор от штата Теннеси Марши Блэкберн 26 августа сообщила в соцсетях, что для нее "честь быть в Тайбее, показывая, что Коммунистическая партия Китая не может диктовать США, как вести внешнюю политику". Представитель Штатов провела на острове встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. После визита она написала, что Тайвань "независим от Китая" и является самым сильным партнером Америки в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы предупредили руководство ДПП, что попытки склонить внешние антикитайские силы к провокациям "независимости" обречены на провал", - выразили протест в Пекине.

Делегация во главе с Блэкберн стала четвертой за месяц, которая прибыла на Тайвань. 14 августа остров посетила делегация конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки. Американские политики также встретились с Инвэнем. Помимо этого, остров посещал губернатор штата Индиана Эрих Холкомб.