Тунис столкнулся с дефицитом топлива и продуктов

Некоторые магазины и автозаправочные станции (АЗС) в Тунисе столкнулись с дефицитом продуктов питания и топлива на фоне антикризисных мер со стороны правительства. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Некоторые продуктовые магазины ограничивают покупателей тем, что выдают определенное количество товаров в одни руки. При этом очереди на АЗС за топливом, которое тоже стали выдавать в определенном объеме, уже начали блокировать движение в столице.

По словам представителей продуктового бизнеса, в магазинах уже нет масла, сахара, печенья и большинства долгохранящихся закусок. При этом ситуация усложняется с каждым днем.

В публикации отметили, что летом 2022 года правительство Туниса получило две поставки международной помощи для финансирования закупок зерна. Кроме того, власти страны хотят получить помощь от МВФ для финансирования бюджета и выплаты долга. Сам же президент Кайс Саид и его правительство никак не комментируют дефицит топлива и продуктов.