Засуху сочли угрозой дикой природе Великобритании

Аномальная засуха в последние месяцы сильно повлияла на уровень и течение рек в Великобритании - в этом увидели серьезную угрозу для окружающей среды и дикой природы страны, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты заявили, что июль стал рекордно за последний 21 год засушливым месяцем. Для определения засухи используют несколько показателей: анализ грунтовых вод, скорость течения и уровень водохранилищ. Текущим летом почти в 88 реках была зафиксирована слишком низкая скорость течения, а уровень водохранилищ достигал 64 процентов, что стало самым плохим показателем за последние два десятилетия. Это означает, что водная среда обитания серьезно пострадает не только от меньших объемов воды и кислорода, но и от большей концентрации загрязняющих воду веществ.

Исследователи полагают, что засушливая погода в этом году, вероятно, может продлиться и стать началом трехлетнего цикла. За последние 20 лет засухи наступали в 2004-2006 годах, 2010-2012 годах и 2017-2019 годах. В таком случае уровень воды в водоемах, а также скорость течения снизятся еще больше, что станет катастрофой для флоры и фауны Великобритании. В этом году от засухи уже сильно пострадали рыбы и другие водные организмы, обитающие в пресной воде.

Руководитель отдела пресной воды в Angling Trust Марк Оуэн призвал правительство действовать быстрее, чтобы восстановить природный ущерб. Он заявил, что необходимо принять меры по сокращению спроса на воду, увеличить ее запасы и восстановить участки местности с повышенной влажностью, например, водно-болотные угодья.