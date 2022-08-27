В магазинах Германии стали отключать эскалаторы в целях экономии электричества

В магазинах Германии стали отключать эскалаторы в целях экономии электроэнергии. Соответствующую информацию приводит Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что к данным мерам уже прибегли в сети универмагов Saturn и Galeria Karstadt Kaufhof. Так, генеральный директор последней Мигель Мюлленбах заявил, что в торговых точках стараются отключать освещение и оборудование в моменты, когда это не причиняет неудобств клиентам.

В свою очередь, представительница торговой сети Konsum Weimar призналась, что даже указанные действия не смогут стабилизировать обстановку. "К сожалению, это не компенсирует ожидаемые затраты на электроэнергию, которые нам придется понести", - объяснила она.