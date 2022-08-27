В Японии заявили о применении дронов для обеспечения безопасности саммита G7

Японские правоохранительные органы планируют использовать беспилотники и технологии на основе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме в 2023 году. Соответствующую идею озвучил глава Комитета общественной безопасности страны Коити Тани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В будущем году во время проведения саммита G7 в Хиросиме мы хотели бы использовать самые новейшие технологии для обеспечения безопасности мероприятия, такие как искусственный интеллект и дроны", - привел его слова в пятницу телеканал NHK. По мнению главы комитета, таким образом японская сторона сможет продемонстрировать высокий уровень безопасности внутри Японии как местным жителям, так и иностранным гостям.

После проведенного расследования японская полиция пришла к выводу, что убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ можно было бы предотвратить при отсутствии ошибок в обеспечении мер безопасности на его выступлении. В этой связи о своей отставке объявили руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура и Томоаки Онидзука - начальник главного полицейского управления префектуры Нара, где произошло покушение на Синдзо Абэ.