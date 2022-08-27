https://news.day.az/world/1490503.html Ассанж снова подал апелляцию на решение властей Британии экстрадировать его в США
Ассанж снова подал апелляцию на решение властей Британии экстрадировать его в США
Защита основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа заново подала апелляцию в Высокий суд Лондона на решение главы МВД Великобритании Прити Пател об экстрадиции журналиста в США. Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликовала организация в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сегодня, 26 августа 2022 года, Джулиан Ассанж подал окончательно оформленную апелляцию в Высокий суд. Ответчиками являются правительство Соединенных Штатов и глава МВД Прити Пател", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жалоба включает в себя значимые новые свидетельства по делу.
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