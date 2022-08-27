Казахстан приостановит экспорт вооружения на год

Пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что страна приостанавливает экспорт вооружения на год, до сентября 2023. Такое решение было принято на заседании комссии по вопросам оборонной промышленности во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано", - сказано в сообщении пресс-службы.

Также на заседании обсуждалась ревизия лицензированных юридических лиц и внесения в закон о разрешениях и уведомлениях.