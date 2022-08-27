В России запустили первый рейс без младенцев на борту самолета

Авиакомпания "ИрАэро" запустила первый в России рейс, на который не допускаются младенцы. Об этом представители организации сообщили радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, детей до двух лет не смогут перевозить на борту самолета, который следует по маршруту Иркутск - Мирный - Иркутск. Отмечается, что его пассажирами преимущественно являются вахтовые рабочие. Указанное условие было выдвинуто по инициативе заказчика. "Данные рейсы чартерные, заказчик выставил такие возрастные ограничения. Это не наши требования", - пояснил перевозчик.