Китай намерен укреплять международные связи для производства экологических авто

Правительство и деловые круги Китая будут укреплять связи с другими странами для производства автомобилей на экологически чистых источниках энергии. Об этом заявил в субботу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай продолжит углублять международное взаимодействие в области производства экологического транспорта, - сообщил он, обращаясь к участникам IV Всемирного конгресса экологических автомобилей. - Мы открыты для сотрудничества, благодаря которому будем содействовать развитию".

Как уточнил глава китайского правительства, Пекин на взаимовыгодной основе готов поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, чтобы "сообща начать новый этап в формировании автопрома". По его словам, скоординированные усилия мирового сообщества в области экологического транспорта "станут новым стимулом для глобального социально-экономического развития".

Ли Кэцян отметил, что при реализации международных проектов в указанной области КНР будет неизменно придерживаться общепринятых норм международного законодательства. "Китай - крупнейший производитель и потребитель автомобилей в мире. <...> Мы заинтересованы в сотрудничестве с другими странами с учетом вызовов, которые возникают в связи с климатическими изменениями, ради зеленого низкоуглеродного развития", - добавил он.

В этом году конгресс экологических автомобилей в КНР проводится с 25 по 28 августа в Пекине и в южнокитайской провинции Хайнань одновременно, как в очном, так и в онлайн-формате. Мероприятие проходит под лозунгом "Всеобъемлющая автоматизация и глобальное сотрудничество ради углеродной нейтральности".

Для участия в конгрессе организаторы пригласили официальных лиц и представителей промышленных кругов из многих государств и регионов. Помимо конференций и симпозиумов в период его проведения открыта выставка, для которой отведены помещения площадью 13 тыс. кв. метров. Среди экспонатов представлены машины на альтернативных источниках энергии и комплектующие к ним, включая аккумуляторы и двигатели.