МАГАТЭ сформировало делегацию, которая посетит Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в субботу газета New York Times.

По ее сведениям, миссию возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вместе с ним на станцию отправятся еще 13 экспертов преимущественно из нейтральных стран.

Издание отмечает, что представителей Соединенных Штатов и Великобритании в списке участников миссии нет.