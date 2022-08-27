Столкновения в Ливии, 12 погибших, около сотни пострадавших
12 человек погибли и 87 пострадали в результате столкновений в столице Ливии Триполи в ходе конфликтов между борющимися за власть в стране политиками.
Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, об этом сообщает минздрав Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
"По первоначальным данным, в результате столкновений в Триполи погибли 12 человек, 87 получили ранения", - говорится в сообщении.
Ранее в тот же день сообщалось, что в Триполи погибли семь человек, а 30 получили ранения.
В городе столкнулись лояльные главе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе со сторонниками избранного парламентом премьера Ливии Фатхи Башаге.
Интенсивная стрельба в центре ливийской столицы началась днем ранее.
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