Столкновения в Ливии, 12 погибших, около сотни пострадавших

12 человек погибли и 87 пострадали в результате столкновений в столице Ливии Триполи в ходе конфликтов между борющимися за власть в стране политиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, об этом сообщает минздрав Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.

"По первоначальным данным, в результате столкновений в Триполи погибли 12 человек, 87 получили ранения", - говорится в сообщении.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Триполи погибли семь человек, а 30 получили ранения.

В городе столкнулись лояльные главе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе со сторонниками избранного парламентом премьера Ливии Фатхи Башаге.

Интенсивная стрельба в центре ливийской столицы началась днем ранее.