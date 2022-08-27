https://news.day.az/world/1490548.html Турецкая армия нейтрализовала двоих террористов в Сирии
Турецкая армия нейтрализовала двоих террористов в Сирии
В ходе операции Национальной разведывательной организации Турции (MIT) на севере Ирака нейтрализовано два террориста РПК, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно информации, полученной из источников в сфере безопасности, боевики ликвидированы в районе Сулеймания - Асос.
Сообщается о ликвидации террористов Мервана Мисто по позывным "Резан Баран" и Гусейна Ресули Кизлбаша по позывным "Баве сур".
Боевики участвовали в деятельности так называемого "Центра народной обороны", возглавляемого главарем РПК Муратом Карайыланом.
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