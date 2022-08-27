Турецкая армия нейтрализовала двоих террористов в Сирии

В ходе операции Национальной разведывательной организации Турции (MIT) на севере Ирака нейтрализовано два террориста РПК, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно информации, полученной из источников в сфере безопасности, боевики ликвидированы в районе Сулеймания - Асос.

Сообщается о ликвидации террористов Мервана Мисто по позывным "Резан Баран" и Гусейна Ресули Кизлбаша по позывным "Баве сур".

Боевики участвовали в деятельности так называемого "Центра народной обороны", возглавляемого главарем РПК Муратом Карайыланом.