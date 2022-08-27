Массовое отравление произошло в отеле в Монтенегро
Массовое пищевое отравление зафиксировано в крупном отеле в "туристической столице" Монтенегро в городе Будва.
Как передает Day.Az, об этом сообщило национальное телевидение республики RTCG.
Согласно информации, 96 иностранных туристов отравились едой в гостинице, в которой проживали, несколько десятков были госпитализированы.
"Вчера вечером около 22:00 в больницу города Котор привезли 30 пациентов с острым диарейным синдромом и рвотой. Была проведена комплексная диагностика. Все пациенты были выписаны в нормальном состоянии", - цитирует телеканал заявление главврача которской больницы Давора Кумбуровича.
Сообщается, что туристы из Польши, Италии и Хорватии, которые оказались в отеле проездом, в течение дня массово обращались за помощью в больницы на побережье страны в городах Цетине, Бар и Котор.
Черногорские санитарные службы в настоящий момент никак не комментируют инцидент.
По данным телеканала, к оказанию помощи своим согражданам подключились иностранные посольства в Подгорице и профильное министерство.
Ранее в отеле, в котором произошло отравление, было неоднократно замечено нарушение санитарных норм, отмечает телевидение страны.
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